Зеленский: Киеву приходится «стоять с протянутой рукой» из-за вакцины

Украине приходится «стоять с протянутой рукой» в вопросе вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью каналу HBO, запись которого опубликована на YouTube.

По его словам, ситуация с поставками препарата указала на, что Киев не является равноправным партнером Евросоюза.

Зеленский отметил, что связался с президентами стран, которые поддерживают «замечательные отношения» с Украиной.

Они пообещали, как рассказал он, постепенно помогать Украине за счет собственных запасов вакцин и отправлять препарат небольшими партиями.

«Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой», — сказал Зеленский.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина от коронавируса никогда не появится на украинском рынке.