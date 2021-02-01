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Общество. Новости

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6,4 тысячи москвичей оформили статус многодетных семей онлайн

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Оформить статус многодетной семьи для получения льгот стало проще: с ноября 2020 года подача заявки теперь происходит только на портале mos.ru, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как известно, статус многодетной семьи даёт определенные льготы и поддержку от столичного правительства. Москвичам больше не нужно получать бумажное удостоверение — информация об особом статусе семьи заносится в единый электронный реестр города.

При этом получить право на льготы можно дистанционно, не выходя из дома.

«На сегодняшний день 6,4 тысячи москвичей уже воспользовались обновленной услугой на портале mos.ru и оформили электронный статус многодетной семьи», — уточнила Ракова.

«С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стал очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города», — подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, в 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратилось почти 32 тысячи человек.

В настоящее время в Москве проживают около 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают более 2,1 миллиона детей, а многодетных из них — более 176 тысяч. Их количество выросло за 10 лет в 2,5 раза и продолжает расти.

Теперь сокращен и перечень необходимых для получения статуса документов. Для присвоения или продления электронного статуса больше не потребуются справки и скан-копии документов: все сведения о членах семьи, указанные заявителем, будут проверяться органом власти самостоятельно.

Лишь в редких случаях донести придется только те документы, сведения о которых не могут быть проверены посредством межведомственного взаимодействия — на практике количество подобных случаев минимально.

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