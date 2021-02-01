Арестован водитель грузовика после ДТП под Самарой, в котором погибли 12 человек

Суд арестовал водителя грузовика после произошедшего 29 января ДТП в Самарской области, в котором погибли 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Согласно информации МВД, причиной аварии стало то, что водитель допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.

Отмечается, что прокурор поддержал ходатайство следователя, а суд удовлетворил ходатайство. Мужчина будет находится под стражей два месяца.

Вечером 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы, пять из них находились в реанимации.