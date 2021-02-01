На Сахалине 100 рыбаков унесло на льдине в море

У берегов Сахалина специалисты спасли 100 рыбаков, которых унесло на льдине в море. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Подчеркивается, что рыбаки вышли на лед несмотря на предупреждение об опасности.

«Из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина. Оторванными от берега оказались около 100 человек», — говорится в сообщении.

В спасательной операции участвовали 28 человек и 16 единиц техники.

В правительстве обратились к рыбакам с просьбой соблюдать меры безопасности и проверять прогноз погоды перед выходом на лед.

Ранее кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов.