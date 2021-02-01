Погибших при аварии под Самарой похоронили в Ульяновской и Самарской областях

Двенадцать человек, которые погибли в ДТП с микроавтобусом под Самарой 29 января, похоронили в Ульяновской и Самарской областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Красносельского сельского поселения Новоспасского района Ульяновской области.

Отмечается, что в понедельник, 1 февраля, в Красносельском сельском поселении в Ульяновской области похоронили троих жертв инцидента.

В этот же день в Сызрани Самарской области состоялись похороны еще одного погибшего.

Еще восьмерых человек похоронили в минувшее воскресенье, 31 января.

Вечером 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы, пять из них находились в реанимации.

В Ульяновской и Самарской областях 31 января был объявлен днем траура. В понедельник, 1 февраля, стало известно, что суд арестовал водителя грузовика, из-за которого, по предварительным данным, и произошла авария.