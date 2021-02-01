Запись на вакцинацию от COVID-19 открылась на портале Госуслуг

Запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг открылась в воскресенье, 31 января. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании премьер-министра России Михаила Мишустина с заместителями председателя правительства, передает ТАСС.

По его словам, с 18 января соответствующая услуга действовала в тестовом режиме. Он отметил, что с тех пор российские регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения с порталом Госуслуг.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее в Минздраве рассказали, что пожилые люди проще переносят вакцинацию от COVID-19.