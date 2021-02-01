Москвичей предупредили о резком похолодании

В пятницу, 5 февраля, в Москве похолодает до -20°C. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА «Новости».

По ее словам, в начале недели температура будет держаться на отметке -3-5°C, осадки не ожидаются. Во вторник температура опустится до -9-11°C. 3 февраля будет небольшой снег, а ночь будет морозной: до -12°C. Четверг будет теплее нормы: -4-6°C.

Как рассказала Позднякова, 5-го числа повысится атмосферное давление, город накроет холодный антициклон, возможен небольшой снег.

«Минимальная температура в Москве – -10-15°C в ночные часы, -7-12°C днем. Будет довольно плотный северо-западный ветер, поэтому… будет казаться, что на улице стало очень холодно», — добавила метеоролог.

По ее словам, подобная температура сохранится и на выходных.

Ранее сообщалось, что в Москве за январь выпало 160% месячной нормы осадков.