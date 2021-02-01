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Общество. Новости

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Глава минстроя Башкирии задержан из-за строительства очистных сооружений

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Правоохранители задержали министра строительства Башкирии Рамзиля Кучербаева по вопросу о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

«Да, Рамзиль Кучербаев задержан, в министерстве строительства прошли обыски», — сказал источник.

Во время строительства Кучербаев занимал пост начальника управления капстроительства. Другие детали не приводятся.

Ранее суд приговорил экс-главу УФНС по Архангельской области к восьми годам колонии.

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