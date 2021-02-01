Патриарх Кирилл в годовщину своей интронизации получил от Путина букет белых роз

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации в понедельник, 1 февраля, и подарил ему большой букет белых роз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ваше святейшество, добрый день. Хочу поздравить вас с днем интронизации», — сказал глава государства во время встречи с главой Русской православной церкви, протянув подарок.

Патриарх, в свою очередь, поблагодарил российского лидера и отметил, что находится в добром здравии. На вопрос Путина о настроении, глава РПЦ ответил, что настроение у него хорошее.

В прошлом митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола на экстренном заседании Священного синода 6 декабря 2008 года после кончины патриарха Алексия II.

27 января 2009 года он стал 16-м патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года новый глава РПЦ был возведен на патриарший престол.