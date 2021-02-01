Эксперт предупредил об угрозе третьей волны коронавируса

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, число новых случаев может увеличиться весной из-за отсутствия коллективного иммунитета у россиян. Об этом предупредил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, пишет «Интерфакс».

«Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и увеличения заболеваемости. Опасность сохраняется, все может быть», — сказал Зверев.

В то же время он выразил надежду, что иммунитет будет укрепляться после вакцинации населения, из-за чего можно будет избежать вспышки заболеваемости.

Ранее на портале Госуслуг открылась запись на вакцинацию от COVID-19.