Песков: ФБК призывом ввести санкции против РФ подчеркнул свой статус иноагента

Фонд борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ФБК) своим призывом к Соединенным Штатам ввести санкции против России де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 1 февраля.

Ранее издание Washington Post опубликовало список из 35 российских граждан, против которых ФБК призывает Вашингтон ввести санкции. В этот список в том числе попали глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и другие.

Песков обратил внимание на то, что позиция Кремля по санкционной риторике США «в целом хорошо известна».

«Мы не приемлем эти санкции, мы считаем их абсолютно неприемлемыми», — сказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что перспектив у такого метода введения межгосударственных отношений нет.

В воскресенье, 31 января, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв ФБК к США ввести санкции против россиян «попахивает» изменой родине.