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Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1, 20 августа 2020 года Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1, 20 августа 2020 года

Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей

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Щербинский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей Юлию Навальную за участие в несогласованной акции. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова, пишет РИА «Новости».

«Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП, и оштрафовал на 20 тысяч рублей», — сказала пресс-секретарь.

Юлия Навальная была задержана во время несанкционированной акции в Москве 31 января. Ее доставили в отдел полиции «Щербинский» в Новой Москве. После ее отпустили под обязательство о явке.

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