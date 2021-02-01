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Общество. Новости

Вышинский назвал иностранным вмешательством заявление посольства США

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Член СПЧ, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал призыв посольства США в Москве соблюдать международное законодательство в сфере прав человека. Оно было сделано в связи с несогласованными акциями протеста, в результате которых по всей России задержали более 5 тыс. человек.

«Я считаю, что без сомнения заявление посольства США в этом случае можно считать вмешательством во внутренние дела России. Более того, я видел, как на Украине Штаты в конце концов использовали протестное движение, чтобы добиться своей цели — в том числе и для смены власти», — отметил он.

«Такие заявления — это всегда очень опасный сигнал от всевозможных субъектов различных уровней американской власти, озабоченных правами человека в других странах. Как правило, ничего хорошего после таких заявлений не происходит — по крайней мере, по моему украинскому опыту», — подчеркнул Вышинский.

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