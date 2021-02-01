В посольстве РФ заявили, что в Мьянме находятся около 70 россиян

В настоящее время 50 российских специалистов, работающих по контрактам, а также 20 туристов пребывают в Мьянме, где произошел военный переворот. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в этой стране Антон Анисимов, передает РИА «Новости».

По его словам, пока обращений за консульской помощью не поступало.

Дипломат подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации в Мьянме посольство примет все необходимы меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников дипмиссии РФ.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в стране. После этого военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год и назначили врио президента.

На фоне происходящего в посольстве РФ в Мьянме призвали граждан остерегаться мест скопления людей.