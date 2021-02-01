В Москве 14 человек были госпитализированы после незаконной акции 31 января

После незаконной акции, которая прошла в Москве 31 декабря, 14 человек были госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медпомощь. Все они уже покинули медучреждения, дальнейшего нахождения в стационаре им не потребовалось.

В воскресенье, 31 января, в ряде российских городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли несанкционированные акции протеста, которые сопровождались задержаниями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал случаи получения травм на несогласованных акциях.