Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к антироссийским санкциям. Об этом пишет РИА «Новости».

Так Володин прокомментировал призывы ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)* (включен Минюстом РФ в список иноагентов) к США ввести ограничения против россиян.

«Этот поступок, думаю, что осудят все. Совершать такие действия непозволительно. С одной стороны это обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику», — сказал председатель Госдумы.

Он допустил внесение поправок об уголовной ответственности к законопроектам об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские рестрикции стран. Эти проекты уже были приняты Госдумой в первом чтении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ФБК своим призывом к Соединенным Штатам ввести санкции против России де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.