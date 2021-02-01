В Ингушетии задержали трех пособников террористов

Силовики задержали троих жителей Ингушетии по подозрению в пособничестве террористам бандгруппы «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации СК, задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев.

Отмечается, что один из них рассказал о схроне, в котором фигуранты хранили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал главу ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по делу о терактах в столичном метро в 2010 году. По версии следствия, он был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ»* в 2009-2010 годах.

«Имарат Кавказ»* — организация запрещена в России.