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Общество. Новости

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Сестры Хачатурян Сестры Хачатурян

Суд вернул дело старших сестер Хачатурян на доследование

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Московский городской суд вернул в Генеральную прокуратуру уголовное дело старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер, пишет ТАСС.

«Московский городской суд только что принял решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий Хачатуряна Михаила», — сказал Липцер.

Ранее суд разрешил возбудить дело о насилии над дочерьми против Михаила Хачатуряна.

28 июля 2018 года сестер Хачатурян задержали, они обвиняются в убийстве своего отца. На момент преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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