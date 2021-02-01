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Общество. Новости

Приложение «Метро Москвы» стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021

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Мобильное приложение «Метро Москвы» стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Среди 2500 претендентов жюри признало его лучшим в категории «Приложение для госсектора»‎.

«Приложение «Метро Москвы» получило звание платинового призера в номинации «Приложение для госсектора». Мы опередили приложения управления водным транспортом Сан-Франциско и метрополитена Лос-Анджелеса, встав в один ряд с крупнейшими компаниями-призерами: Microsoft, AT&T Business Multimedia Solutions, American Medical Association и другими. Но главное, что и сами пользователи по достоинству оценивают наш сервис. Пользователей «Метро Москвы» уже 4,4 млн», — прокомментировал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Жюри высоко оценило удобство использования, клиентоориентированность, эффективность и дизайн приложения «Метро Москвы» и присудило ему звание платинового призера в номинации «Приложение для госсектора», — говорит Бри Байндер, директор по маркетингу AVA Digital Awards. — Мы поздравляем Московский метрополитен и желаем ему постоянного роста и успехов в развитии цифровых сервисов для пассажиров»‎.

В приложении «Метро Москвы» можно управлять «Тройкой», удаленно покупать любые билеты, мониторить загрузку вагонов онлайн и многое другое, отмечается в публикации.

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