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Общество. Новости

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Заседание по делу Навального перенесли в Мосгорсуд

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Симоновский суд Москвы проведет выездное заседание в Мосгорсуде, где рассмотрит замену условного срока на реальный в отношении Алексея Навального по делу »Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС.

Заседание сделали выездным из-за большого числа аккредитаций различных СМИ, чтобы «обеспечить принцип гласности и открытости судопроизводства», а также соблюсти правила, связанные с пандемией.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что обвинитель поддержит в суде представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный в рамках дела «Ив Роше».

Заседание назначено на 10.00 во вторник, 2 февраля.

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