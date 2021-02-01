Заседание по делу Навального перенесли в Мосгорсуд

Симоновский суд Москвы проведет выездное заседание в Мосгорсуде, где рассмотрит замену условного срока на реальный в отношении Алексея Навального по делу »Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС.

Заседание сделали выездным из-за большого числа аккредитаций различных СМИ, чтобы «обеспечить принцип гласности и открытости судопроизводства», а также соблюсти правила, связанные с пандемией.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что обвинитель поддержит в суде представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный в рамках дела «Ив Роше».

Заседание назначено на 10.00 во вторник, 2 февраля.