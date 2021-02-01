Неизвестные выпустили сигнальную ракету в садившийся самолет в Тюмени

Неизвестные выпустили сигнальную ракету в самолет, совершавший посадку в аэропорту Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники управления начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о хулиганстве, рассказали в пресс-службе.

В аэропорту сообщили, что все прибывшие самолеты совершили посадку в штатном порядке.

30 января неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета при посадке в московском аэропорту Внуково. На полете и посадке самолета произошедшее не сказалось.