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Общество. Новости

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В медицинском вытрезвителе химкинского УВД Московской области, 2009 год В медицинском вытрезвителе химкинского УВД Московской области, 2009 год

Минздрав назвал условия помещения людей в вытрезвитель

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Помещать россиян, находящихся в состоянии сильного опьянения, в вытрезвители будут только в том случае, если они находятся в беспомощном состоянии, а их жизни угрожает опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«Речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан», – подчеркнули в Минздраве.

В министерстве также пояснили, что в вытрезвители будут направлены только те граждане, которые не нуждаются в оказании медицинской помощи.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей.

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