Армения одобрила применение «Спутника V»

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» на территории страны, сообщается на официальном сайте препарата.

«Сегодня мы объявляем об одобрении «Спутника V» министерством здравоохранения Армении, что позволяет стране начать вакцинацию населения одной из лучших вакцин против коронавируса в мире», – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» началась в Казахстане.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.