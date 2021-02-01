Рособрнадзор рассказал о новшестве в ЕГЭ по информатике в 2021 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике в этом году впервые будет проведен на компьютерах, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«К настоящему времени все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено. Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим», – отметил Музаев.

Глава ведомства также рассказал, что информатика становится популярнее среди выпускников школ, число сдающих этот предмет по выбору ежегодно увеличивается на 7-8%.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о процедуре проведения ЕГЭ в текущем году.