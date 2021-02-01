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Общество. Новости

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Учительница перед началом сдачи ЕГЭ по информатике в средней общеобразовательной школе №13 Владивостока, 3 июля 2020 года Учительница перед началом сдачи ЕГЭ по информатике в средней общеобразовательной школе №13 Владивостока, 3 июля 2020 года

Рособрнадзор рассказал о новшестве в ЕГЭ по информатике в 2021 году

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике в этом году впервые будет проведен на компьютерах, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«К настоящему времени все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено. Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим», – отметил Музаев.

Глава ведомства также рассказал, что информатика становится популярнее среди выпускников школ, число сдающих этот предмет по выбору ежегодно увеличивается на 7-8%.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о процедуре проведения ЕГЭ в текущем году.

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