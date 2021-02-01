Обвиняемого по делу Голунова бывшего полицейского поместят в карцер

Обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев будет помещен в карцер, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

«Мой подзащитный будет помещен в карцер, из-за этого могут быть проблемы с доставкой», – заявил представитель защиты.

Адвокат не назвал причину такого решения.

Ранее двое из пяти бывших полицейских, являющихся фигурантами дела журналиста Ивана Голунова о подброшенных наркотиках, полностью или частично признали вину в суде.

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.