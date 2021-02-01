Эксперты оценили заявленную «Голосом» после незаконных акций позицию по выборам в ГД

Протесты со временем прекратятся – люди в основном убеждаются, что хождения по улице не приносят им никакой пользы, и, кроме того, соседи, друзья, знакомые воспринимают как фриков и маргиналов, говорит Олег Иванников, кандидат исторических наук, директор благотворительной организации «Право и порядок».

«Активность сохраняют по большей части радикально настроенные граждане, которые находятся под психологическим влиянием организаторов этих митингов. Их сознанием умело манипулируют, а может быть, они даже получают вознаграждение за свои противоправные действия, исключать этого нельзя. Нужно отдавать себе отчет: цель митингов – дискредитировать органы власти и силовые структуры, создать хаос, массовые беспорядки, как это было на Украине, в Киргизии, в Белоруссии. И заявление «Голоса» ставит признание их наблюдателями результатов выборов в увязку с отношением к демонстрантам», — отметил Иванников.

Как известно, ранее движение «Голос» подставило под сомнение возможность признания итогов сентябрьских выборов в Государственную Думу, если «насилие со стороны властей не будет прекращено».

Организаторы протестов стремятся вовлечь молодёжь в свое движение, констатировал Станислав Розенко, директор юридического института Югорского государственного университета.

«Им нужно, чтобы к предстоящим выборам у них было активное аудиторное ядро, возможности давления на государство, на избирательную систему. Пока это не получается. 31 января протестные акции во многих регионах либо не состоялись, либо были малочисленными», — подчеркнул он.