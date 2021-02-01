В Тулоне задержали выбросившего из окна отрезанную голову

Французская полиция у себя в Twitter сообщила о задержании неизвестного, который из окна жилого дома в Тулоне выкинул картонную коробку с отрезанной человеческой головой.

Мэр французского города Юзер Фалько указал в своем Twitter, что мотивы мужчины пока неизвестны. В настоящее время правоохранители устанавливают личность преступника и личность жертвы.

«Этот неописуемый поступок является выражением худшего, что может вызвать человеческое безумие, доведенное до своего апогея», — написал Фалько в соцсети.

В понедельник, 1 февраля, во французском Тулоне прошла полицейская операция после того, как в центре города обнаружили коробку с отрезанной человеческой головой.