Криминальный авторитет задержан в Кабардино-Балкарии

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали 38-летнего местного жителя, который занимал высшее положение в криминальной иерархии республики, сообщает региональное управление МВД.

«В 2019 году мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Кабардино-Балкарии, после чего осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал деятельность лиц из криминальной среды региона», – указано в сообщении.

Кроме того, по данным МВД, задержанный был неоднократно судим, в том числе за кражи, умышленное причинение вреда здоровью, уничтожение чужого имущества и незаконный оборот наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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