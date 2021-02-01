Минимум 27 человек отравились водой из-под крана в Красноярске

По меньшей мере 27 жителей Красноярская отравились некачественной водой из-под крана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-поставщика «КрасКом».

«На данный момент установлено 27 человек, пострадавших в разной степени от некачественной воды», – заявили в пресс-службе.

Ранее средства массовой информации сообщили о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. По данным СМИ, жители города почувствовали странный вкус воды и горечь, впоследствии у них появились симптомы тяжелого отравления.

Красноярская прокуратура и краевое управление Следственного комитета (СК) России начали проверки после появления данных сообщений.