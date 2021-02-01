Мадуро заявил о 100%-й эффективности «Спутника V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что пклинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Боливарианской республике показали ее 100%-ную эффективность. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава государства рассказал, что в стране провели испытания этой вакцины.

«Она показала эффективность в 100%», — сказал Мадуро.

Ранее стало известно, что венесуэльские медики не выявили серьезных осложнений у добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях «Спутника V».

В январе Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».