Власти Петербурга оценили сроки смягчения мер по COVID-19

Власти Санкт-Петербурга допускают смягчение некоторых мер, введенных для борьбы с коронавирусом нового типа, уже в феврале. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Ориентировочно, это две-три недели, срок может корректироваться в зависимости от ситуации. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора, и в середине февраля, может, к концу, какие-то ограничительные меры будут смягчаться», – отметил Ситов.

Ранее о возможной отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.