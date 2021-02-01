Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, шесть человек получили почетные президентские грамоты, еще одному была объявлена благодарность президента.

Кроме того, восемь человек были награждены за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19.

Ранее Путин подписал указ о единовременных выплатах за работу с коронавирусом нового типа для военных медиков.