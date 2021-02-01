Суд арестовал бросившего файер в полицейских на незаконной акции 23 января

Пресненский суд постановил арестовать мужчину, который бросал файеры в сторону сотрудников полиции во время незаконной акции в центре Москвы 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там рассказали, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Игумнова, который подозревается по статье 213 УК России (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), было удовлетворено судом. Мужчина будет находиться под арестом до 31 марта.

Как сообщила агентству представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, подсудимый раскаялся в содеянном. По ее словам, 21-летний молодой человек также полностью признал свою вину.

На прошлой неделе стало известно, что московские суды арестовали 30 человек после несанкционированных акций, прошедших 23 января.