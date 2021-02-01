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Общество. Новости

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Кабмин хочет обязать мигрантов из стран ЕАЭС сдавать биометрию

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Правительство предлагает обязать мигрантов из стран с возможностью безвизового въезда в Россию более чем на три месяца сдавать биометрию и проходить медицинский контроль. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу.

В частности, речь идет о гражданах стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), указано в пояснительной записке.

«Отсутствие возможности идентификации по биометрическим персональным данным значительно затрудняет реализацию решений о нежелательности пребывания в Российской Федерации и неразрешении въезда в Российскую Федерацию, а также работу по обнаружению лиц, находящихся в розыске», – поясняют авторы законопроекта.

Они также отмечают, что из-за фрагментарности контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствия эффективных алгоритмов действий в отношении лиц с опасными заболеваниями увеличивается опасность проникновения таких заболеваний на территорию России.

Ранее МВД сообщило о снижении числа мигрантов в России.

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