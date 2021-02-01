В Москве перекроют ряд улиц вокруг Мосгорсуда 2 февраля

Вокруг Мосгорсуда, в котором во вторник, 2 февраля, будет рассматриваться вопрос о замене условного срока Алексею Навальному, будет перекрыто движение по нескольким улицам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что столичное ГИБДД с 00.00 2 февраля ограничит движение по адресам: Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

Кроме того, движение будет перекрыто с 09.00 на улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, а также на улице 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Ранее стало известно, что прокуратура поддерживает замену Навальному условного срока на реальный.