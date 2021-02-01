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Общество. Новости

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Человек с перевернутым флагом США и горящее здание во время беспорядков в Миннеаполисе, 28 мая 2020 года Человек с перевернутым флагом США и горящее здание во время беспорядков в Миннеаполисе, 28 мая 2020 года

«Исторический» рост числа убийств зафиксировали в США в 2020 году

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Число убийств в США за прошлый год резко выросло, сообщает New York Post со ссылкой на исследование Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию.

По данным экспертов, количество убийств в 2020 году выросло на 30% по сравнению с данными за 2019 год. В отчете комиссии подобный всплеск описан как «тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории» США.

Кроме того, количество нападений с применением огнестрельного оружия также выросло на 8%, число нападений при отягчающих обстоятельствах – на 6%, указано в сообщении.

Ранее американское министерство внутренней безопасности предупредило о сохраняющейся угрозе применения насилия в стране.

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