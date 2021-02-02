Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной

| Бернст Ю.

Электронная виза для въезда в РФ может стать многократной, заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. Его слова передает РИА «Новости».

«Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем», — сказал дипломат.

Решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков, отметил Волынкин.

Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса оформление единых электронных виз приостановили до особого распоряжения российского правительства. По данной визе в РФ смогут въезжать граждане 52 стран.

Единая электронная виза на сегодняшний день является однократной и действует 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в РФ не более 16 суток.