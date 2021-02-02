Иммунолог назвал срок отмены масочного режима в России

Необходимость в медицинских масках пропадет, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова передает радио Sputnik.
Необходимо, чтобы доля тех, кто обладает иммунитетом достигла в конкретном регионе 60–70%, объяснил специалист. При этом учитывать нужно и тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто сделал прививку.
Такие показатели могут быть достигнуты к концу весны, предположил Жемчугов.
Он отметил, что уже сейчас можно снять маски на улицах, где мала вероятность заражения.
При этом ослабление ограничений зависит от ситуации в конкретном регионе, добавил иммунолог.
Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков также спрогнозировал, что масочный режим в России могут ослабить к лету.