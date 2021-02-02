Скончался экс-министр сельского хозяйства РФ Назарчук, СК начал проверку

| Бернст Ю.

Александр Назарчук, в разные годы бывший председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов и министром сельского хозяйства России, скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство края.

Там рассказали, что Назарчук умер вечером 1 февраля в своем доме в Алтайском крае.

По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом.

В свою очередь представитель Следственного управления СК по региону, сказал, что причина смерти пока неизвестна. Он добавил, что следователи всю ночь работали на месте.

Александр Назарчук в 1994 году был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия РФ. В 1996 году работал председателем Агропромсоюза края на Алтае. В том же году его избрали сначала депутатом краевого Законодательного Собрания второго созыва, а затем председателем Алтайского краевого Заксобрания. С 1996 по 2001 год Назарчук являлся членом Совфеда Федерального Собрания РФ.