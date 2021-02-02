В Хабаровске задержан пристававший к детям мужчина

| Бернст Ю.

Следователи установили личность мужчины, который приставал к несовершеннолетним в Хабаровске, сообщается на сайте СУ СК по региону.

В ведомстве рассказали, что в январе в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный предлагает детям под предлогом угостить сладостями или показать смартфон пойти с ним в неизвестном направлении.

Дети отказались от предложений мужчины и сообщили о произошедшем родителям.

В результате было возбуждено уголовное дело. Следователи установили личность мужчины. В настоящее время с ним проводят следственные действия. Расследование продолжается.

В январе жителю Уфы дали 8 лет колонии за убийство педофила.