Задержанный глава минстроя Башкирии обвиняется в превышении полномочий

Задержанному министру строительства Башкирии Рамзилю Кучербаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации следствия, в 2017 году глава минстроя, зная о том, что на новых очистных сооружениях в городе Кумертау не были осуществлены пусконаладочные работы, то есть объект не был подготовлен к эксплуатации, подписал акт завершенного строительством объекта в рамках заключенных с подрядчиком государственных контрактов на общую сумму свыше 95 млн руб.

В итоге объекты были введены в эксплуатацию, но даже сейчас они не пригодны для использования. В результате неправомерных действий Кучербаева, бюджет Башкирии потерял свыше 95 млн руб.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику.

Ранее сообщалось, что глава минстроя Башкирии задержан из-за строительства очистных сооружений.