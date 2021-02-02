Направляющийся в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет, направляющийся из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета утром во вторник, 2 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Стригино».

Отмечается, что воздушное судно было развернуто по решению командира. На борту самолета находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

Причина возвращения лайнера в аэропорт вылета не называется.

По данным пресс-службы, сейчас аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций.

Ранее сообщалось, что неизвестные выпустили сигнальную ракету в садившийся самолет в Тюмени.