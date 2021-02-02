Роскачество выявило признаки «шпионажа» в приложениях для очистки памяти смартфона

Специалисты Роскачества обнаружили в приложениях для очистки памяти смартфонов на платформе Android избыточные запросы на доступ, обилие рекламы и признаки шпионских программ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Вероятность столкнуться с некачественными и даже мошенническими клинерами в Google Play Маркете значительно выше, чем в AppStore», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что всего было проанализировано 60 приложений. Из негативных моментов чаще всего в этих программах фиксировалось, в том числе, обильное количество рекламы, а также подозрительный «интерес» к окружающей Wi-Fi сети.

По информации организации, как минимум два приложения имеют признаки встроенных шпионских программ (stalkerware).

Эксперты обратили внимание на то, что чрезмерная реклама не только доставляет неудобство пользователю, но и потенциально чревата случайными кликами на рекламный баннер, за которым может быть фишинговая или вредоносная страница.

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