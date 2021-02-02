Власти Японии обеспокоены доставкой в страну вакцин от COVID-19 с задержкой

В Японии министр по делам административной реформы Таро Коно выразил опасение в связи с возможной задержкой поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Он отметил, что такая ситуация может произойти на фоне продолжающихся ограничений на экспорт.

«Мы не можем твердо заручиться сроками поставок, и влияние внутри страны уже есть», — уточнил Коно.

По его словам, существует риск изменения плана по вакцинации в сравнении с его первоначальным планом. Глава ведомства добавил, что по данному вопросу проводит консультации с ЕС, представители которого обещали «приложить максимальные усилия».

Ранее в минздраве Японии заявили о выявлении очага заражения «британским» вариантом COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 103,9 млн заболевших, свыше 73,7 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».