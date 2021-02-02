Силовики накрыли 28 мастерских подпольных оружейников в России

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД пресекли деятельность 28 мастерских по созданию подпольного оружия при обысках в 19 регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Отмечается, силовики выявили 43 человека, которые переделывали гражданское оружие в боевое в нелегальных мастерских и распространяли его.

По данным службы, у злоумышленников изъяли 50-милиметровый пехотный миномет, 45-милиметровую пушку, 191 единицу огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в том числе снайперскую винтовку «Винторез», три пулемета и 18 «Калашниковых» и тд.

Рейды проходили в январе в ряде городов России, в том числе в Москве и Московской области, Ленинградской и Нижегородской областях и тд.

В декабре 2020 года ФСБ задержала 28 подпольных оружейников в 13 российских регионах.