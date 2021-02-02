Умер ветеран Сталинградской битвы и российский ученый Максим Загорулько

Умер заслуженный деятель науки России, участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Отмечается, что профессор скончался во вторник утром, 2 февраля, после долгой болезни у себя дома.

Максим Загорулько участвовал в Великой Отечественной войне, в том числе в сражениях под Сталинградом. За заслуги получил множество наград, в частности, орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После ВОВ занялся научной деятельностью, стал профессором, открыл в Волгограде первый классический университет.