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Общество. Новости

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Машины иностранных дипломатов заметили у суда, где рассмотрят дело Навального

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У Мосгорсуда, куда доставят блогера Алексея Навального во вторник, 2 февраля, заметили автомобили иностранных дипломатов, сообщают «Известия».

По словам журналиста РЕН ТВ, в помещении суда находится много иностранных журналистов и дипломатов, в частности, там присутствуют сотрудники посольств Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Австрии.

Присутствие иностранных дипломатов и публичные призывы западных политиков освободить Навального свидетельствуют о заинтересованности Запада в ситуации вокруг него, отмечает телеканал.

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