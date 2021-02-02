СК завел дело по факту смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели бывшего министра сельского хозяйства России Александра Назарчука. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации следствия, вечером в понедельник, 1 февраля, родственники нашли тело 81-летнего мужчины в своем доме в поселке Солнечный Первомайского района. Предполагается, что он умер из-за отравления угарным газом.

Как информирует РИА «Новости», в СК подтвердили, что речь идет об Александре Назарчуке.

Отмечается, что в настоящее время следствие проводит комплексные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

О смерти Назарчука стало известно утром во вторник, 2 февраля. По данным правительства Алтайского края, он скончался накануне.