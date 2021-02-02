Инфекционист указал на приближение России к рубежу заболеваемости COVID-19

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что Россия приближается к рубежу, после которого показатели заболеваемости коронавирусом будут снижаться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, после прохождения данного порога в крупных субъектах страны будет наблюдаться только снижение числа новых случаев заражения COVID-19.

Он также подчеркнул, что на данный момент Россия находится на плато по коронавирусу, а уровень заболеваемости идет на снижение.

Инфекционист напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина и экспертов Роспотребнадзора в ноябре 2020 года о том, что более половины населения в крупных городах уже выработало иммунитет к заболеванию. Кандидат наук добавил, что с того времени этот показатель вырос.

Вознесенский подчеркнул, что исходя из данных статистики заболеваемости, на общую эпидемиологическую ситуацию в России уже можно смотреть с долей оптимизма.

Ранее в оперштабе рассказали о ситуации с коронавирусом в России.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 103,9 млн заболевших, свыше 73,7 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».