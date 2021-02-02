Самолет вынужденно сел в Нижнем Новгороде из-за отказа правого двигателя

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК назвали причину экстренной посадки рейса Ростов-на-Дону — Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следователи отметили, что самолет авиакомпании «Азимут», который экстренно сел в аэропорту «Стригино», приземлился из-за отказа первого двигателя.

По данному факту следственным управлением инициирована проверка.

«Рейс №254 вылетел из аэропорта Стригино в 6.30. В 7.10 поступил сигнал ЧС об отказе правого двигателя судна, в связи с чем самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Стригино в 8.00», — уточнили в СК.

Собеседник агентства добавил, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с двигателем.